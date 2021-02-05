Светлаков рассказал о необычных последствиях коронавируса

Юморист, бывший игрок КВН Сергей Светлаков рассказал, что до сих пор ощущает необычные последствия коронавируса, которым он заразился еще в ноябре 2020 года. Его комментарий доступен на YouTube-канале Teleprogramma.

Светлаков отметил, что чувствует себя нормально, но последствия перенесенной болезни исчезают очень медленно. «Вкус и цвет вернулись, но постоянная усталость и немножко депрессивность присутствуют и прям по капле уходят», — отметил юморист.

Шоумен добавил, что после COVID-19 ему постоянно хочется есть продукты с резкими вкусами.

«Столько, сколько я съел квашеной капусты, майонеза, кетчупа, огурцов соленых — я за всю жизнь столько не съел. Просто постоянно "прибивает" покушать что-то такое с сильным вкусом», — заключил Светлаков.

О заражении Светлакова коронавирусом стало известно 11 ноября 2020-го. У него обнаружили небольшое поражение легких, вызванное пневмонией. Кроме того, у Светлакова поднялась температура, и врачи убедили его лечь в больницу на терапию. Спустя неделю комик вернулся домой.