Светлакова госпитализировали с поражением легких из-за коронавируса

Юморист, бывший игрок КВН Сергей Светлаков заболел коронавирусом, а из-за ухудшения состояния его госпитализировали в одну из столичных больниц. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Отмечается, что шоумена, после краткого наблюдения, решили незамедлительно перевести в другую больницу, где условия лечения значительно лучше приспособлены под COVID-19.

В настоящее время состояние Светлакова неизвестно. По словам источников Baza, компьютерная томография (КТ) показала поражение легких.

Бывший игрок команды КВН «Уральские пельмени», 42-летний Сергей Светлаков долгое время работал на ТНТ, а также сотрудничал с Первым каналом. Всенародную известность ему принесло участие в проекте «Наша Russia».

Позднее он вместе с Александром Незлобиным и Михаилом Галустяном перешел на СТС. Они вместе создали юмористическое шоу «Русские не смеются». В нем комики-любители должны развеселить жюри и получить за это деньги.