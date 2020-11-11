Заболевший COVID-19 Светлаков раскрыл свое состояние после госпитализации

Юморист, бывший игрок КВН Сергей Светлаков раскрыл свое состояние после госпитализации из-за заражения коронавирусом. Его слова приводит РИА Новости.

Шоумен признался, что у него обнаружили небольшое поражение легких, вызванное COVID-19. Кроме того, у Светлакова поднялась температура, и врачи убедили его лечь в больницу на терапию. «Глобально все под контролем. Спасибо», — подытожил он.

О заражении Светлакова коронавирусом стало известно ранее 11 ноября. Телеведущего, после краткого наблюдения, решили незамедлительно перевести в другую больницу, где условия лечения значительно лучше приспособлены под COVID-19.

Бывший игрок команды КВН «Уральские пельмени», 42-летний Светлаков долгое время работал на ТНТ, а также сотрудничал с Первым каналом. Всенародную известность ему принесло участие в проекте «Наша Russia». Позднее он вместе с Александром Незлобиным и Михаилом Галустяном перешел на СТС. Они вместе создали юмористическое шоу «Русские не смеются». В нем комики-любители должны развеселить жюри и получить за это деньги.