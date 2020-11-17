Юмориста, бывшего игрока КВН Сергея Светлакова выписали из больницы после заражения коронавирусом. Об этом он сообщил в Instagram-аккаунте.

«Я дома! Всем здоровья и не унывать!» — написал шоумен. К записи он прикрепил видеозапись со съемок.

О заражении Светлакова коронавирусом стало известно 11 ноября. Телеведущего, после краткого наблюдения, решили незамедлительно перевести в другую больницу, где условия лечения значительно лучше приспособлены под COVID-19. У него обнаружили небольшое поражение легких, вызванное пневмонией. Кроме того, у Светлакова поднялась температура, и врачи убедили его лечь в больницу на терапию.

Бывший игрок команды КВН «Уральские пельмени», 42-летний Светлаков долгое время работал на ТНТ, а также сотрудничал с Первым каналом. Всенародную известность ему принесло участие в проекте «Наша Russia». Позднее он вместе с Александром Незлобиным и Михаилом Галустяном перешел на СТС. Они вместе создали юмористическое шоу «Русские не смеются». В нем комики-любители должны развеселить жюри и получить за это деньги.