Петросяна госпитализировали с подозрением на коронавирус

Юморист Евгений Петросян доставлен в московскую больницу с предварительным диагнозом коронавирус. Об этом сообщает источник Telegram-канала LifeShot.

Отмечается, что 75-летнего артиста госпитализировали из квартиры на машине скорой помощи с подозрением на вирус. В настоящее время он чувствует себя удовлетворительно.

Позже в комментарии ТАСС Петросян сообщил, что проходит медицинское обследование и чувствует себя хорошо. «Я обследуюсь. Не надо панику создавать, дело в том, что все в порядке», — сказал сатирик.

В начале октября сообщалось, что Петросян пришел на похороны своего друга, оперного исполнителя Вячеслава Войнаровского, вместе с полугодовалым сыном в разгар пандемии коронавируса. Церемония проходила при большом скоплении людей. Сатирик был в медицинской маске.

Он также жаловался, что из-за коронавируса отменили концерты в Крыму. Юморист отмечал, что если артист не выходит на сцену в течение долгого времени, ему нелегко «восстановиться».

По сообщениям СМИ, Петросян женился на своей помощнице, 31-летней Татьяне Брухуновой в начале декабря 2019 года. У пары родился сын Ваган. В ноябре 2018-го он развелся с четвертой супругой, юмористкой Еленой Степаненко.