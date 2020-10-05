Петросян принес полугодовалого сына на похороны в разгар пандемии

Юморист Евгений Петросян пришел на похороны своего друга, оперного исполнителя Вячеслава Войнаровского, вместе с полугодовалым сыном в разгар пандемии коронавируса, сообщает «Телепрограмма».

Журналисты отметили, что церемония проходила при большом скоплении людей. Сатирик при этом находился в помещении в медицинской маске.

Во время похорон Петросян не стал комментировать корреспондентам информацию о сыне. Юморист вспомнил о проблемах со здоровьем Войнаровского и последнем общении с ним.

«На сцену он редко выходил у нас. Последние лет пять вообще не появлялся. Лишний вес был у него. Тяжело с таким весом. Он изо всех сил крепился. Мы очень были дружны, как товарищи, и как партнеры… Последний раз посылал ему веселые ролики месяц назад. Он до последнего говорил, что все нормально, все хорошо. Вот так и ушел», — отметил Петросян.

Оперный певец Вячеслав Войнаровский умер 24 сентября, его похоронили на Троекуровском кладбище. Официальную причину смерти родственники не назвали. Народный артист работал с Петросяном в передачах «Кривое зеркало» и «Петросян-шоу».