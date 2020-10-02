Петросян прятал сына от Степаненко на родине новой жены

Юморист Евгений Петросян прятал новорожденного сына от бывшей супруги Елены Степаненко в Туле, родном городе его новой жены, бывшей помощницы Татьяны Брухуновой. Об этом «Комсомольской правде» сообщил друг семьи, сатирик Леонид Натапов.

«Не хотел сглазить свое счастье, боялся, чтобы его бывшая жена Лена Степаненко, с которой они по-прежнему делят в суде свое миллиардное состояние, узнала об этом ребенке раньше времени», — объяснил он.

По данным издания, ребенок, вероятно, действительно родился не в Москве, так как это до сих пор не зафиксирован ни в одном столичном департаменте. Друзья Петросяна утверждают, что ребенок находился в Туле под присмотром матери Брухуновой.

Наталов также рассказал, что Степаненко «тяжело приняла новость» о рождении ребенка. «Брухунова просто боялась, что Лена Степаненко по-женски ей позавидует», — считает коллега юмориста.

Сатирик добавил, что в настоящее время второй ребенок Петросяна подрос и за ним следят не только новая супруга и ее мать, но и няни. «Благо у Евгения Вагановича все хорошо с деньгами, дома у них есть небольшой персонал», — заключил Наталов.

Ранее Евгений Петросян заявил, что развелся с Еленой Степаненко не по своей инициативе. По словам артиста, бывшая супруга выбросила его из жизни, «притом давным-давно».

Елена Степаненко и Евгений Петросян развелись в ноябре 2018 года после 33 лет брака. Артист женился в пятый раз на своей 31-летней помощнице Татьяне Брухуновой. В марте 2020 года у пары родился ребенок, который стал первым для Татьяны и вторым для 74-летнего Петросяна. У юмориста есть 51-летняя дочь Викторина.