Петросян назвал причину развода со Степаненко

Российский комик Евгений Петросян назвал причину развода с Еленой Степаненко. По словам артиста, бывшая супруга выбросила его из жизни. Об этом сообщает «Говорит Москва» со ссылкой на Instagram артиста.

Одна из подписчиц осудила комика за развод, написав, что теперь «стало модной традицией выбрасывать за борт жен, отработавших ресурс». Петросян возразил женщине: «Я не выбрасывал Елену Степаненко из жизни, это сделала она, притом давным-давно».

Елена Степаненко и Евгений Петросян развелись в ноябре 2018 года после 33 лет брака. Впоследствии артист женился в пятый раз на своей 31-летней помощнице Татьяне Брухуновой. В марте 2020 года у пары родился ребенок, который стал первым для Татьяны и вторым для 74-летнего Петросяна.