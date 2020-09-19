Жена Петросяна объяснила свой совет «рожать от слесарей»

Жена российского юмориста Евгения Петросяна Татьяна Брухунова объяснила свой совет «рожать от слесарей». Женщина написала в Instagram, что пресса в очередной раз выдернула из контекста ее комментарий.

«Ничего против какой бы то ни было профессии я не имею. Так как уважаю любой труд», — заявила Брухунова одной из интернет-пользовательниц, которая обвинила ее в оскорблениях. «Вроде выглядите умной, а такие громкие фразы кидаете, взяли и обидели всех слесарей страны. Эти слесаря зарабатывают своим тяжелым трудом, а не кривляниями», — написала та.

Ранее на странице Брухуновой появился ответ тем, кто обвинял женщину в корыстности из-за брака с юмористом. Тогда жена Петросяна порекомендовала недоброжелателям рожать от слесарей, но потом удалила комментарий.

В марте в браке с 74-летним Петросяном у Татьяны родился первый ребенок. Для родов супруги специально поехали в ОАЭ.