Помощница Петросяна заявила о травле на фоне слухов о свадьбе с комиком

Помощница комика Евгения Петросяна Татьяна Брухунова пожаловалась на травлю в СМИ, которая началась на фоне слухов о ее бракосочетании с юмористом. Пост с заявлением она опубликовала в Instagram.

В своем послании Брухунова обратилась к журналистам, которых окрестила «грязными стервятниками». «Вычеркните навсегда мой номер из своих анналов», — заявила она, отметив, что не будет никогда комментировать свою личную жизнь. «Мне не за что ни перед кем оправдываться!» — сказала она.

По словам женщины, события последних дней укрепили ее в мыслях о безнаказанности клеветы, поскольку публичная ложь должна быть наказана. Также она отметила, что является самостоятельным человеком, а не «довеском» к Петросяну.

Помимо этого, Брухунова заявила, что не будет чаще выкладывать фото родных и близких в социальные сети. «Здесь нет и не будет тех снимков, что я считаю личными» , — добавила она.

Ранее появилась информация о бракосочетании 74-летнего Петросяна и его 30-летней помощницы Брухуновой. Коллега Петросяна Георгий Териков уточнил, что даже придумал прозвище для его новой избранницы. В то же время Петросян негативно отреагировал на интерес СМИ к его личной жизни.

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