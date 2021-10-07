Блогерша показала необычный способ разогреть еду в микроволновке

TikTok-блогерша по имени Эмили Марико (Emily Mariko) показала необычный способ разогревать блюда в микроволновке: девушка положила в тарелку с едой лед. За несколько часов ее ролик набрал более семи миллионов просмотров.

В видео девушка размяла кусок лосося, положила на него порцию риса из холодильника, а сверху разместила кубик льда. Затем она накрыла еду пекарской бумагой и отправила ее в микроволновку. Когда блогерша достала разогретую еду, она показала, что кусок льда не растаял в печи.

Как объяснило издание Food Network, лед понадобился Марико для того, чтобы не пересушить и равномерно разогреть блюдо. «Этот лайфхак хорош для риса и других круп. Кубик льда и бумага для выпечки создают пар в микроволновке. Он разогревает рис и делает его более влажным. В итоге блюдо остается нежным», — отметило издание. В то же время в Food Network подчеркнули, что этот совет не подходит для других типов еды.

Ранее блогерша по имени Изабелла Авила (Isabella Avila) показала в TikTok несколько полезных лайфхаков, связанных с тем, как разогревать еду в микроволновой печи. Девушка показала, как сделать так, чтобы еда разогревалась равномерно, и как расположить тарелки так, чтобы экономить время.