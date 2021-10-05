Блогерша раскрыла экономящие время секреты стирки белья

Жительница Австралии раскрыла собственные секреты стирки одежды, которые помогают ей экономить время, и порадовала подписчиков. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram.

Блогерша Шантель Мила (Chantel Mila) регулярно делится с подписчиками постами, в которых рассказывает о лайфхаках, используемых во время уборки дома. В последнем ролике женщина дала поклонникам три совета, которые будут полезными во время стирки белья.

Так, например, женщина посоветовала поклонникам стирать и сушить носки в специальном сетчатом мешке, чтобы пары не терялись. Помимо этого, она показала трюк, с помощью которого можно быстро разгладить одежду без утюга. Мила предложила смешать чайную ложку кондиционера для волос с небольшим количеством воды, затем распылить полученное средство на мятую одежду.

В конце ролика Мила назвала альтернативу кондиционеру для смягчения ткани. По ее словам, использование белого уксуса гораздо эффективнее возвращает огрубевшие полотенца в первоначальное состояние.

В июне Шантель Мила (Chantel Mila) опубликовала ролик, в котором продемонстрировала способ продлить срок службы одежды с помощью подручных средств. Она рассказала, что перед стиркой необходимо застегивать все молнии на одежде, чтобы они не портили цвет других предметов гардероба.