Блогерша показала «правильный» способ разогреть еду в микроволновке

Блогерша в TikTok показала три полезных лайфхака для разогрева еды в микроволновой печи

Блогерша Изабелла Авила (Isabella Avila) показала в TikTok несколько полезных лайфхаков, связанных с тем, как разогревать еду в микроволновой печи. В комментариях к ролику, который набрал более четырех миллионов просмотров, ее советы назвали правильным способом использовать устройство.

«Вам знакомо то чувство, когда после микроволновки одна половина еды становится такой горячей, что можно обжечь язык, а вторая остается замороженной?» — спросила девушка. По ее словам, чтобы избежать этой проблемы, нужно ставить тарелку не на середину подставки в микроволновки, а на край — тогда все нагреется равномерно.

Также, по словам тиктокерши, можно сэкономить время и поставить в микроволновку сразу несколько тарелок. Для этого необходимо создать внутри аппарата два «уровня»: первым будет подставка с одной емкостью, а вторым — чашка, на которой поместится еще одна тарелка.

«Если вы хотите разогреть что-то типа пиццы или пасты, то поставьте в микроволновку небольшой стакан с водой», — порекомендовала onlyjayus. Благодаря этому еда не будет сухой, заверила девушка.

Ранее другая блогерша показала еще один полезный лайфхак для кухни: девушка предупредила о необходимости регулярной очистки губки для мытья посуды и показала способ избавить ее от микробов.