Женщина постирала подушки впервые за пять лет и показала результат

Блогерша постирала подушки впервые за долгое время и удивила пользователей сети. На опубликованный в TikTok ролик обратили внимание в Mirror.

На размещенных в сети кадрах Лекси (Lexi) объяснила, что ее муж купил две подушки пять лет назад и с тех пор ни разу их не менял. Женщина решила очистить их от накопившихся загрязнений и засняла процесс на камеру. В первую очередь, она наполнила ванну горячей водой и поместила в нее постельные принадлежности. После этого она добавила один колпачок геля для стирки, кондиционер для белья в гранулах и два стакана отбеливателя.

Лекси оставила подушки в ванной на 24 часа и спустя отведенное время показала результат. Блогерша продемонстрировала, что они стали гораздо чище, а на дне ванной, после слива темно-серой воды, осталось большое количество грязи.

Ролик стал вирусным и набрал 36,3 миллиона просмотров и 4,1 миллиона лайков. Пользователи сети восхитились проделанной работой Лекси. «Если это не лучшая жена в мире, то кто?», «Господи, ты посланница свыше для своего мужа», «Это что, подушки Бенджамина Франклина?», «Мне кажется, что эти подушки настолько старые, что на них спал сам Иисус», «С ума сойти, вода стала такой темной. Эффект такой, будто завариваешь пакетик чая», — писали они.

В июне женщина показала способ узнать об окончании срока годности подушки. На размещенных в сети кадрах Шантель Мила (Chantel Mila) объяснила, что для того следует сложить изделие пополам и подождать 30 секунд. После этого нужно отпустить подушку и посмотреть, как она придет в исходное положение. «Если подушка новая, то края будут отскакивать и резко выпрямляться. Если нет, то значит, что ее пора менять», — пояснила женщина.