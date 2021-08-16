Блогерша раскрыла опасность губки для мытья посуды и показала способ ее очистки

Жительница Австралии предупредила о необходимости регулярной очистки губки для мытья посуды и показала способ избавить ее от микробов. На размещенный в Instagram ролик обратили внимание в Daily Mail.

Блогерша Лиэн (Leanne) объяснила, что на кухонной губке скапливается 45 миллиардов бактерий 362 различных видов, что делает ее опасной для здоровья человека. Женщина отметила, что по этой причине важно не только регулярно менять это средство для уборки, но и чистить его.

В видео австралийка демонстрирует, что губку необходимо разместить в посудомоечной машине вместе с грязной посудой, чтобы избавить ее от микробов. После стирки Лиэн рекомендует оставить ее в хорошо проветриваемом месте до полного высыхания.

Пользователи сети поблагодарили блогершу за лайфхак. «Боже, это потрясающая идея! Это изменило мою жизнь», «Я прямо сейчас пойду почищу свою губку», «Ого! Спасибо, что поделилась!», «Это очень полезный лайфхак!», «Теперь я обязана это попробовать», — писали они.

Ранее в августе женщина постирала подушки впервые за пять лет и показала результат. Лекси (Lexi) объяснила, что ее муж купил две подушки пять лет назад и с тех пор ни разу их не менял. Женщина решила очистить их от накопившихся загрязнений и засняла процесс на камеру. Она наполнила ванну горячей водой и поместила в нее постельные принадлежности. После этого она добавила один колпачок геля для стирки, кондиционер для белья в гранулах и два стакана отбеливателя.