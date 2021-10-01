Блогерша раскрыла простой способ удалить пятно с ковра

Жительница Австралии раскрыла в соцсетях простой способ очистить пятно с ковра в домашних условиях и удивила подписчиков. Соответствующий материал появился на ее странице в Instagram.

Блогерша Каролина Макколи (Carolina McCauley) регулярно публикует посты, в которых раскрывает лайфхаки для уборки дома. В одном из последних видео она рассказала, как быстро удалить загрязнения с поверхности ковра.

Так, сначала для этого необходимо смешать в миске равное количество перекиси водорода и средства для мытья посуды. Затем необходимо окунуть в получившийся раствор жесткую щетку и приступить к тщательной обработке пятна. Наконец, женщина рекомендует протереть влажный участок ковра тряпкой из микрофибры. В финале ролика видно, что ей удалось полностью очистить пятно.

Публикация набрала больше тысячи лайков. Подписчики Макколи обсудили предложенный способ в комментариях. «Я пробовала, этот способ работает волшебным образом! Мне удалось удалить пятно, которому было больше года», «Спасибо за этот лайфхак!», «Чувствую, что мне это очень пригодится», — писали они.

В июле Каролина Макколи раскрыла несколько секретов правильной стирки белья. Женщина порекомендовала всегда оставлять открытой крышку барабана машины после стирки, чтобы избавиться от лишней влаги. Вдобавок эксперт посоветовала регулярно очищать резиновую манжету, чтобы избежать появления плесени. Кроме того, по словам австралийки, перед стиркой необходимо промокнуть пятна на вещах бумажным полотенцем, чтобы они не успели впитаться в ткань.