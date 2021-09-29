Блогерша раскрыла простой способ очистить микроволновку

Жительница Австралии раскрыла в соцсетях простой способ очистить микроволновую печь в домашних условиях и удивила подписчиков. Соответствующий материал появился на ее странице в Instagram.

Блогерша Каролина Макколи (Carolina McCauley) регулярно публикует посты, в которых раскрывает лайфхаки для уборки дома. В одном из последних видео она рассказала, как быстро удалить загрязнения с упомянутой бытовой техники.

Для этого женщина налила в миску стакан белого уксуса и небольшое количество средства для мытья посуды. Затем она поместила раствор в микроволновку и запустила ее на три минуты. По словам Макколи, благодаря образовавшемуся пару, внутренние стенки печи легко можно очистить с помощью тряпки из микрофибры.

Публикация набрала почти девять тысяч лайков. Подписчики блогерши оценили предложенный метод в комментариях под публикацией. «Этот лайфхак сработает даже с миской воды. Я уже много лет чищу свою микроволновку таким способом», «Да, это работает!», «Люблю твои лайфхаки. Спасибо», «Отличная рекомендация!» — писали они.

Ранее в сентябре Каролина Макколи раскрыла быстрый способ очистить кухонную утварь без моющих средств. Для этого, по словам женщины, понадобится половина лимона. Например, Макколи показала, как круговыми движениями очищает с его помощью раковину.