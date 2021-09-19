Блогерша раскрыла быстрый способ очистить кухонную утварь без моющих средств

Жительница Австралии раскрыла простой способ очистить кухонную утварь без моющих средств и удивила пользователей сети. Соответствующий материал появился на ее странице в Instagram.

Блогерша Каролина Макколи (Carolina McCauley) регулярно публикует посты, в которых раскрывает лайфхаки для уборки. Например, в одном из последних видео она рассказала, как быстро удалить загрязнения и накипь, которые скапливаются на поверхности различных предметах быта. Для этого, по словам женщины, понадобится одна половина лимона.

Сначала Макколи показала, как круговыми движениями очищает с его помощью раковину. Затем блогерша повторила те же действия, чтобы удалить остатки жира с поверхности тостера. Помимо этого, она отметила, что с помощью лимона и небольшого количества соли можно очистить разделочную доску, устранив неприятный запах.

Публикация набрала почти семь тысяч лайков. Подписчики австралийки оценили предложенный лайфхак в комментариях. «Обожаю использовать лимоны в хозяйстве!», «Фантастика!», «Это все меняет! Ты просто легенда», «Боже, это очень полезный совет», — высказались они.

Ранее в сентябре Каролина Макколи раскрыла простой способ очистить стиральную машину. Для этого она высыпала в барабан полстакана пищевой соды, затем распылила через пульверизатор белый уксус на резиновые детали стиральной машины и протерла их тряпкой.