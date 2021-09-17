Блогерша показала лайфхак для мытья посуды и вывела из себя подписчиков

Жительница Австралии показала лайфхак, которым она пользуется во время мытья посуды, и вывела из себя подписчиков. Соответствующие ролик и комментарии появились на ее странице в Instagram.

Блогерша Каролина Макколи (Carolina McCauley) регулярно публикует посты, в которых раскрывает лайфхаки для уборки. В одном из последних роликов она рассказала, что перед тем, как запустить посудомоечную машину, она кладет в нее скомканный кусок фольги. По словам блогерши, металлическая бумага удаляет загрязнения и придает сияние посуде.

Публикация стала вирусной и набрала больше 12 тысяч лайков. Тем не менее пользователи сети усомнились в действенности описанного метода. При этом некоторые принялись критиковать Макколи за демонстрацию лайфхака, в котором, по их словам, нет пользы.

«Я попробовала. Метод не сработал», «Алюминий очень вреден для здоровья», «Мы пользуемся твоими советами для уборки, но это какая-то ерунда», «Зачем ты врешь?» — высказались подписчики.

Ранее в сентябре другая блогерша Шантель Мила (Chantel Mila) поделилась аналогичным лайфхаком и нарвалась на критику сантехников. Она рассказала, что кладет в посудомоечную машину половину выжатого лимона без косточек, поскольку лимонная кислота удаляет известковый налет и дезодорирует внутреннюю часть бытовой техники. Однако специалисты отметили, что такой метод может привести к поломке посудомоечной машины.