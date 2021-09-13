Блогерша показала лайфхак для мытья посуды и нарвалась на критику сантехников

Жительница Австралии показала лайфхак, которым она пользуется во время мытья посуды, и нарвалась на критику сантехников. Соответствующие видео и комментарии появились в TikTok.

Блогерша Шантель Мила (Chantel Mila) регулярно делится лайфхаками, которые она применяет во время уборки. В одном из последних роликов она рассказала, что перед тем, как запустить посудомоечную машину, она кладет в нее половину выжатого лимона без косточек. По словам блогерши, лимонная кислота удаляет известковый налет и дезодорирует внутреннюю часть бытовой техники, а также придает сияние посуде.

Публикация Милы стала вирусной и набрала почти 670 тысяч просмотров и 44 тысячи лайков. Тем не менее, пользователи сети усомнились в действенности описанного метода. Более того, на данный ролик обратили внимание мастера по ремонту посудомоечных машин, которые выразили свое негодование в комментариях.

«Никогда не используйте в посудомоечной машине ничего лимонного! Это повредит резину и приведет к тому, что машинка протечет», «Если вы помоете стаканы в посудомоечной машине одновременно с лимоном, это может стать причиной помутнения стекла», «Частицы лимона могут засорить нагревательную деталь на дне посудомоечной машины», — высказывались они.

В августе Шантель Мила раскрыла трюки для сохранения цвета темных вещей при стирке. Например, специалистка отметила, что она всегда выворачивает темные изделия наизнанку и стирает их только в холодной воде.