Блогерша показала эффективный способ избавиться от пятен на матрасе

Жительница Австралии показала действенный лайфхак, с помощью которого можно легко избавиться от пятен на матрасе. Соответствующее видео появилось на ее странице в Instagram.

Блогерша Шантель Мила (Chantel Mila) регулярно делится с подписчиками постами, в которых рассказывает о лайфхаках, применяемых ею во время уборки. В одном из последних роликов она раскрыла способ очищения поверхности матраса с помощью подручных средств.

По словам австралийки, необходимо смешать четверть стакана трехпроцентной перекиси водорода с несколькими каплями жидкого мыла в небольшой бутылке. Получившийся раствор следует распылить по загрязненным участкам.

Затем Мила рекомендует высыпать на матрас соду, втереть ее специальной щеткой, после чего оставить вещество на ткани на 15 минут. Когда матрас высохнет, его необходимо пропылесосить, чтобы удалить остатки вещества. В конце ролика видно, что матрас стал гораздо чище.

Публикация набрала больше семи тысяч лайков. Подписчики принялись благодарить женщину в комментариях. «Сегодня собираюсь попробовать этот лайфхак», «Спасибо!», «Круто!», «Отличный метод! Так держать», «Боже, не могу дождаться, чтобы попробовать», — высказывались они.

В августе Шантель Мила раскрыла трюки для сохранения цвета темных вещей при стирке. Например, специалистка отметила, что она всегда выворачивает темные изделия наизнанку и стирает их только в холодной воде.