Блогерша раскрыла новый метод стирки белого белья

Жительница Австралии раскрыла новый метод стирки белого белья и удивила пользователей сети. Соответствующий ролик появился на ее странице в Instagram.

Блогерша Каролина Макколи (Carolina McCauley) регулярно публикует посты, в которых раскрывает лайфхаки для уборки. В одном из последних видео она поделилась рецептом специального отбеливающего куба, который необходимо отправить в барабан во время стирки вещей.

По ее словам, для создания средства необходимо замешать в миске стакан пищевой соды, стакан порошка тетрабората натрия, полстакана отбеливающего средства и небольшое количество воды. Макколи отметила, что нужно размешать содержимое миски до «песочной» консистенции, а затем распределить получившуюся смесь в крупную форму для льда или выпекания. После того, как кубы высохнут, их можно использовать во время стирки.

Публикация блогерши набрала больше шести тысяч лайков. Подписчики принялись благодарить ее в комментариях за предложенный лайфхак. «Отличная идея», «Спасибо!», «Этот рецепт работает!», «Обязательно попробую так сделать», — писали они.

В июле Каролина Макколи раскрыла еще несколько секретов правильной стирки белья. Женщина порекомендовала всегда оставлять открытой крышку барабана машины после стирки, чтобы избавиться от лишней влаги. Вдобавок эксперт посоветовала регулярно очищать резиновую манжету, чтобы избежать появления плесени. Кроме того, по словам австралийки, перед стиркой необходимо промокнуть пятна на вещах бумажным полотенцем, чтобы они не успели впитаться в ткань.