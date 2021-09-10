Блогерша раскрыла простой способ очистить стиральную машину

Каролина Макколи удалила загрязнения из стиральной машины с помощью соды и уксуса

Жительница Австралии раскрыла простой способ очистить стиральную машину и удивила пользователей сети. Соответствующий материал появился на ее странице в Instagram.

Блогерша Каролина Макколи (Carolina McCauley) регулярно публикует посты, в которых раскрывает лайфхаки для уборки. Например, на кадрах одного из последних видео она рассказала, как удалить загрязнения и накипь, которые скапливаются внутри стиральной машины.

Так, сперва она высыпала в барабан полстакана пищевой соды, затем распылила через пульверизатор белый уксус на резиновые детали стиральной машины и протерла их тряпкой. После этого Макколи вылила стакан уксуса в отсек для порошков и запустила стирку в горячей воде.

Публикация набрала 3400 лайков. Подписчики австралийки оценили предложенный лайфхак в комментариях. «Это очень действенный метод», «Спасибо за то, что делишься и заботишься», «Твои советы просто супер», «Теперь это мой план на день», — высказывались они.

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