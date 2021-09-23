Блогерша показала простой способ очистить замшевую обувь

Жительница Австралии показала в соцсетях простой способ очистить замшевую обувь в домашних условиях и удивила подписчиков. Соответствующий материал появился на ее странице в Instagram.

Блогерша Каролина Макколи (Carolina McCauley) регулярно публикует посты, в которых раскрывает лайфхаки для уборки дома. В одном из последних видео она рассказала, как быстро удалить загрязнения с замшевых ботинок.

Так, для этого женщина смешала в миске полстакана белого уксуса и небольшое количество средства для мытья посуды. Затем она смочила в полученном растворе тряпку из микрофибры и тщательно протерла загрязненные участки обуви. В конце ролика Макколи просушила бежевые ботинки и продемонстрировала финальный результат.

Публикация набрала почти пять тысяч лайков. Пользователи сети поблагодарили блогершу за предложенный метод в комментариях. «Гениально, спасибо большое!», «Твои видео пробуждают во мне желание вымыть все предметы в доме», «Потрясающе!», «Вау! Не могу дождаться момента, когда протестирую этот лайфхак», — писали они.

В июле Каролина Макколи раскрыла несколько секретов правильной стирки белья. Женщина порекомендовала всегда оставлять открытой крышку барабана машины после стирки, чтобы избавиться от лишней влаги. Вдобавок она посоветовала регулярно очищать резиновую манжету, чтобы избежать появления плесени. Кроме того, по словам австралийки, перед стиркой необходимо промокнуть пятна на вещах бумажным полотенцем, чтобы они не успели впитаться в ткань.