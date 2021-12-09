Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

В Австралии женщина продала дочь водителю такси

Daily Mail: афганская женщина предстала перед судом за продажу дочери водителю такси

Фото: Victoria Police

В Австралии женщина из Афганистана предстала перед судом по обвинению в продаже дочери водителю такси, который впоследствии жестоко убил девушку. Об этом сообщает Daily Mail.

По данным следствия, 45-летняя Сакина Мухаммад Джан получила от 25-летнего водителя Uber Мохаммеда Али Халими плату в размере 15 тысяч долларов. После этого она принудила свою дочь Рукию Хайдари к браку с мужчиной. В Австралии принуждение к брачным отношениям считается формой рабства и уголовным преступлением.

Издание пишет, что пара встретилась всего четыре раза, прежде чем пожениться. Правоохранители рассказали, что после заключения брака отношения супругов испортились. Они неоднократно вступали в конфликты. В ходе одной из ссор мужчина зарезал жену кухонным ножом. Его приговорили к пожизненному заключению.

8 ноября сообщалось, что житель Афганистана продал свою девятилетнюю дочь 55-летнему родственнику, оправдавшись нуждой. Согласно информации CNN, девочку продали за 1,6 тысячи долларов, однако отец опроверг эту информацию и заявил, что получил более крупную сумму — почти четыре тысячи долларов.

Истории без цензуры и запретов. Подписывайтесь на «Ленту дна» в Telegram
Екатерина Андреева
Обсудить
Последние новости
Глава российского Генштаба пообещал пресечь провокации Киева в Донбассе
В сеть слили новую песню Моргенштерна об отъезде из России
Премьер Финляндии пожалела о походе в клуб после контакта с зараженным COVID-19
Раскрыты новые подробности S.T.A.L.K.E.R. 2
Россиян предупредили о риске лишиться мест на кладбищах
На Камчатке у заходившего на посадку самолета развалилось шасси
В Петербурге арестовали владельца «Рив Гош»
Политтехнолог назвал условие соблюдения Украиной Минских соглашений
Россиянка обогнала всех миллиардеров мира по приросту состояния
Россия подготовила к применению почти все наземное ядерное оружие
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2021 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter