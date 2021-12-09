В Австралии женщина продала дочь водителю такси

В Австралии женщина из Афганистана предстала перед судом по обвинению в продаже дочери водителю такси, который впоследствии жестоко убил девушку. Об этом сообщает Daily Mail.

По данным следствия, 45-летняя Сакина Мухаммад Джан получила от 25-летнего водителя Uber Мохаммеда Али Халими плату в размере 15 тысяч долларов. После этого она принудила свою дочь Рукию Хайдари к браку с мужчиной. В Австралии принуждение к брачным отношениям считается формой рабства и уголовным преступлением.

Издание пишет, что пара встретилась всего четыре раза, прежде чем пожениться. Правоохранители рассказали, что после заключения брака отношения супругов испортились. Они неоднократно вступали в конфликты. В ходе одной из ссор мужчина зарезал жену кухонным ножом. Его приговорили к пожизненному заключению.

8 ноября сообщалось, что житель Афганистана продал свою девятилетнюю дочь 55-летнему родственнику, оправдавшись нуждой. Согласно информации CNN, девочку продали за 1,6 тысячи долларов, однако отец опроверг эту информацию и заявил, что получил более крупную сумму — почти четыре тысячи долларов.