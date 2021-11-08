Афганец продал 9-летнюю дочь родственнику и оправдал себя высокой суммой сделки

Житель Афганистана продал свою девятилетнюю дочь Парвану 55-летнему родственнику за несколько тысяч долларов, оправдавшись нуждой. По словам афганца, у него нет денег на то, чтобы прокормить семью. Впервые о сделке стало известно репортерам телеканала CNN еще 2 ноября, однако продолжение истории рассказало афганское издание Aamaj News.

Согласно информации CNN, девочку продали за 1,6 тысячи долларов (150 тысяч афгани), однако отец опроверг эту информацию и заявил, что получил более крупную сумму — почти четыре тысячи долларов (350 тысяч афгани). Кроме того, изначально CNN не сообщал о том, кем является покупатель, но телеканалу было известно, что он купил Парвану в качестве жены.

Отец Парваны обвинил журналистов CNN во лжи и желании превратить его историю в драму. На самом деле покупатель по имени Курбан — дядя девочки, и он не собирается брать ее в жены. Впрочем, по данным Aamaj News, 55-летний мужчина мог купить Парвану в качестве жены для своего 20-летнего сына. Эту информацию не комментировали.

Наконец, афганец заявил, что выкупит дочь обратно при первой возможности. При этом в интервью CNN мужчина настаивал, что у него нет ни гроша.