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Отельеры назвали самые странные просьбы постояльцев в 2021 году

В британском гостиничном бренде Travelodge назвали самые странные вопросы постояльцев

Фото: Larry MacDougal / globallookpress.com

Представители британского гостиничного бренда Travelodge перечислили самые странные просьбы постояльцев, с которыми столкнулись в 2021 году. Об этом сообщает Sky News.

По словам отельеров, чаще всего туристы задают персоналу стандартные вопросы. Например, спрашивают названия традиционных блюд или просят порекомендовать интересные достопримечательности в окрестностях.

Однако некоторые запросы гостей ставят сотрудников гостиниц в тупик. Как рассказали в Travelodge, однажды турист попросил организовать для него послеобеденное чаепитие с пандами. Другой путешественник потребовал горничную спеть песню в соседней комнате, чтобы убедиться, что у него тихая комната.

Кроме того, один из постояльцев пытался узнать, в какое время и в каком месте можно увидеть змей, а другой гость настаивал, чтобы сотрудники заставили кричащих за окном чаек замолчать.

Ранее в декабре бывший сотрудник гостиницы поделился способами отомстить грубым постояльцам. Так, мужчина рассказал, что иногда горничные могут назло воровать у них из номера напитки из мини-бара или портить зубные щетки.

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Мария Гейн
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