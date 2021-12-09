Убившего четырех человек россиянина задержали в черном платье и на каблуках

В момент задержания 64-летний Михаил Пономарев, обвиняемый в убийстве четырех человек в Вологде, был одет в черное женское платье и туфли на высоком каблуке. Об этом в четверг, 9 декабря, сообщает РИА Новости.

По данным следствия, вечером 26 ноября Пономарев во время ссоры застрелил 29-летнего Александра Рубана. В тот же день подозреваемого задержали сотрудники ОМОН Росгвардии. 27 ноября силовики нашли в грузовике возле гаража, принадлежавшего обвиняемому, тела еще двух жертв: 38-летнего мужчины и 37-летней женщины — жителей Грязовецкого района Вологодской области. Они несколько месяцев числились пропавшими без вести. Позже их документы были обнаружены в квартире предполагаемого убийцы. Также следствие считает его причастным к убийству 58-летнего владельца грузовика и к покушению на убийство другого местного жителя в ходе бытового конфликта.

Фигуранта дела по решению суда арестовали и отправили в СИЗО на два месяца. Мужчине назначена судебно-психиатрическая экспертиза для установления степени его вменяемости.