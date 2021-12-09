Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
Культура

Умерла первая номинированная на «Оскар» за режиссуру женщина

Итальянская режиссерка Лина Вертмюллер умерла в возрасте 93 лет
Лина Вертмюллер

Лина Вертмюллер. Фото: Alberto E. Rodriguez / Getty Images

Умерла итальянская режиссерка Лина Вертмюллер. Об этом сообщает агентство Ansa.

Причина смерти постановщицы не уточняется. Она скончалась в ночь на четверг в возрасте 93 лет.

В 1977 году стала Вертмюллер стала первой женщиной, номинированной на «Оскар» за режиссуру. Ее отметили благодаря фильму «Паскуалино "Семь красоток"». В 2019 году она была объявлена одним из четырех лауреатов Почетной премии Американской академии кинематографических искусств и наук за свою карьеру.

Лина Вертмюллер родилась 14 августа 1928 года в Риме. После знакомства с Федерико Феллини она работала помощницей режиссера в фильмах «Сладкая жизнь» и «Восемь с половиной». Ее первый полнометражный фильм «Ящерицы» вышел в 1963 году. Среди других известных работ Вертмюллер — «Брат Солнце, сестра Луна», «Унесенные», «Фильм любви и анархии, или Сегодня в десять утра на Виа деи Фьори в известном доме терпимости», «Город насилия» и «В лунную ночь».

Истории без цензуры и запретов. Подписывайтесь на «Ленту дна» в Telegram
Марина Погосян
Комментарии отключены
Последние новости
Вирусолог предложил не выдавать QR-коды переболевшим бессимптомно
Жену владельца «Рив Гош» отправили под домашний арест
На Украине решили штрафовать за отрицание «российской агрессии»
Мужчина сбежал от прививки от COVID-19 на дерево и отказался спускаться
Россиянам раскрыли лучшее время для отпуска в 2022 году
Оппозиционного медиа-магната осудили за мемориальный пикет в Гонконге
Путин ответил на вопрос об изменении закона об иноагентах
Объявлено о дефолте самого проблемного застройщика в мире
Пилот едва не разбившегося самолета S7 выдвинул свою версию случившегося
На разработку ПД-35 выделили 44 миллиарда рублей
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2021 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter