Умерла первая номинированная на «Оскар» за режиссуру женщина

Умерла итальянская режиссерка Лина Вертмюллер. Об этом сообщает агентство Ansa.

Причина смерти постановщицы не уточняется. Она скончалась в ночь на четверг в возрасте 93 лет.

В 1977 году стала Вертмюллер стала первой женщиной, номинированной на «Оскар» за режиссуру. Ее отметили благодаря фильму «Паскуалино "Семь красоток"». В 2019 году она была объявлена одним из четырех лауреатов Почетной премии Американской академии кинематографических искусств и наук за свою карьеру.

Лина Вертмюллер родилась 14 августа 1928 года в Риме. После знакомства с Федерико Феллини она работала помощницей режиссера в фильмах «Сладкая жизнь» и «Восемь с половиной». Ее первый полнометражный фильм «Ящерицы» вышел в 1963 году. Среди других известных работ Вертмюллер — «Брат Солнце, сестра Луна», «Унесенные», «Фильм любви и анархии, или Сегодня в десять утра на Виа деи Фьори в известном доме терпимости», «Город насилия» и «В лунную ночь».