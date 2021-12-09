В российском городе пациентка выпала из окна психоневрологического интерната

В Ишиме Тюменской области 37-летняя пациентка Таловского психоневрологического интерната выпала из окна третьего этажа, сообщает Znak.

Местный блогер Владимир Воронин отметил, что инцидент произошел 8 декабря. По его словам, женщина осталась жива, ее с травмами доставили в больницу. «Сразу после происшествия со всех окон в интернате по приказу директора Александра Мальцева были сняты ручки, и тем самым исключено открытие окон изнутри помещения», — пояснил блогер.

В УМВД по Тюменской области подтвердили факт произошедшего. Сейчас сотрудники полиции допрашивают медработников и очевидцев.

В Саратове 80-летняя пенсионерка выпала из окна девятого этажа. Она поскользнулась, когда мыла оконную раму, зацепилась за кондиционер и 15 минут провисела на нем, пока не приехали спасатели.