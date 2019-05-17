Российская пенсионерка выпала из окна и 15 минут провисела на кондиционере

Видео: Видеоканал ИА "Взгляд-инфо" / YouTube

В Саратове 80-летняя пенсионерка выпала из окна девятого этажа, зацепилась за кондиционер и 15 минут провисела на нем, пока не приехали спасатели. Об этом сообщает «Интерфакс». Видео произошедшего появилось на YouTube.

По информации агентства, инцидент произошел утром 17 мая в доме на улице Ипподромная. Пенсионерка поскользнулась, пока мыла оконную раму, и выпала из окна. Она случайно зацепилась за кондиционер на восьмом этаже и повисла на нем.

Местную жительницу увидели прохожие и позвонили в службу спасения. На место происшествия прибыли спасатели-альпинисты, которые забрались на крышу дома и подняли туда пенсионерку. Ей оказали первую помощь и доставили в больницу. Во время падения женщина получила травму ноги, ее жизни ничего не грозит.

Ранее сообщалось о российской пенсионерке, у которой отказались принять напечатанное на машинке заявление о перечислении ей пенсии от профсоюза. Ее попросили направить обращение снова, подготовив его «в соответствии с общепринятыми требованиями к оформлению документов».

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