У российской пенсионерки отказались принять напечатанное на машинке заявление

В Москве пенсионерка потребовала у профсоюза пересчитать ей пенсию и напечатала запрос на пишущей машинке. Документ не приняли, сообщается на сайте «Ридус».

По данным издания, председатель профсоюза работников химической промышленности Москвы (Мосхимпрофсоюз) Вячеслав Сапожников потребовал направить обращение снова, подготовив его «в соответствии с общепринятыми требованиями к оформлению документов». Уточняется, что запрос пенсионерки был отклонен, поскольку он был напечатан на пишущей машинке прошлого века, что «создает большие неудобства в работе с письмом».

Пенсионерка обратилась с жалобой к депутату Государственной Думы Валерию Рашкину. Тот написал на своей странице в Facebook, что подобное обращение является хамством и наглостью.

Пользователи соцсети написали в комментариях к записи, что требовать набранный на компьютере документ у пенсионерки не следовало. «Все документы должны быть в цифровом варианте. А по сути — разумеется, просто отфутболили. Могли бы сами на компе набрать текст, распечатать его», — решили комментаторы.

Напечатавшая заявление на пишущей машинке москвичка называет себя работающей пенсионеркой. Она с 1999 года судится с Мосхимпрофсоюзом, добиваясь начисления ей пенсии. Россиянка жалуется на «фиктивные записи» в трудовой книжке, по которым она числится «со среднемесячной зарплатой ноль рублей с 1 апреля 1999 года». По словам Сапожникова, пенсионерка никогда не работала в Мосхимпрофсоюзе.

В феврале омские чиновники выселили из единственного жилья пенсионерку с паспортом Советского Союза Галину Абаскалову. Они знали, что у нее нет другого жилья и средств. Отмечается, что омичка в течение 27 лет жила с паспортом Советского Союза, поскольку у нее не было денег на погашение штрафа за несвоевременную замену документа.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!