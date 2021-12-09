Канье Уэсту посулили работу на новой высокой должности

Американскому рэперу Канье Уэсту, который официально сменил имя на Йе (Ye), посулили работу на новой высокой должности во французском модном доме Louis Vuitton. Соответствующую информацию публикует The Sun.

Анонимные источники сообщают, что музыкант может стать новым креативным директором мужской линии бренда. Ранее аналогичную позицию занимал друг певца, модельер Вирджил Абло, который скончался 28 ноября из-за сердечной ангиосаркомы.

Известно, что Уэст претендовал на упомянутую должность еще в 2018 году, однако тогда место досталось Абло. Руководство LVMH вновь рассматривает кандидатуру рэпера для работы в компании из-за внезапной кончины дизайнера. По словам собеседников The Sun, назначение знаменитости может состояться в ближайшее время.

«Канье опустошен смертью Вирджила, потому что они дружили и работали вместе на протяжении многих лет. У них было схожее видение, и теперь Канье чувствует, что обязан продолжить свою работу в Louis Vuitton в память о Вирджиле», — подчеркнули источники.

Ранее сообщалось, что суд Лос-Анджелеса (штат Калифорния) одобрил прошение Канье Уэста о смене имени на сценический псевдоним. Соответствующее ходатайство 44-летний Канье Омари Уэст подал в конце августа. Рассмотрение запроса заняло почти два месяца, и теперь рэпер именуется Йе (Ye) — без среднего имени и фамилии, от которых он также отказался.