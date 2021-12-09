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Мишустин назначил Зеленского первым замглавы Минздрава России

Мишустин подписал распоряжение о назначении первым замглавы Минздрава РФ Зеленского

Фото: Дмитрий Астахов / ТАСС

Владимира Зеленского, который ранее возглавлял Фонд обязательного медицинского страхования Москвы, назначили первым замглавы Минздрава России. Соответствующее распоряжение премьер-министра страны Михаила Мишустина опубликовано на сайте кабмина.

Новый замглавы Министерства здравоохранения начал профессиональную деятельность в банковской сфере. В период с 2000-го по 2007 год он работал на разных должностях в департаменте бюджетной политики Министерства финансов. В 2007 году Зеленский стал помощником главы Минздрава и социального развития, потом возглавил департамент развития медицинского страхования.

С 2012 года в течение трех лет нынешний замглавы Министерства здравоохранения руководил департаментом бюджетной политики в отраслях социальной сферы и науки. В 2014-м он возглавил Московский городской Фонд обязательного медицинского страхования, там работал до настоящего времени.

Владимир Зеленский является действительным государственным советником 2-го класса, кандидатом экономических наук. Помимо этого, он награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, а также имеет благодарности президента России.

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Юлия Ямпольская
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