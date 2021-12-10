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Избивший бывшего замминистра российский актер отпущен под подписку о невыезде

ТАСС: причиной гибели экс-замминистра Тропко стало не избиение, а коронавирус

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

Близкий друг актера Алексея Панина и певца Прохора Шаляпина 31-летний актер Глеб Нейжмак-Иорданский, подозреваемый в избиении до смерти бывшего заместителя министра энергетики Леонида Тропко, отпущен под подписку о невыезде. Об этом в пятницу, 10 декабря, со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщает ТАСС.

По данным источника агентства, погибший получил сильные травмы головы и умер через две недели после нападения на него со стороны актера. Однако, по предварительным данным, причиной гибели экс-замминистра стали не травмы от избиения, а коронавирус. После того как российский актер признался в избиении, его отпустили. Следствие продолжает разбираться в ситуации.

18 ноября возле подъезда в Москве произошел конфликт между Тропко и Нейжмаком-Иорданским. Подозреваемый оставил вход в подъезд открытым, подставив камень к входной двери, чтобы та не закрывалась. 69-летний Тропко, который был старшим по подъезду, попытался объяснить, что так делать нельзя, потому что таким образом можно сломать электронику двери. В ответ на замечание Нейжмак-Иорданский пообещал расправиться с Тропко.

Вечером того же дня на выходе из подъезда на Тропко напали и избили. Бывшего замминистра госпитализировали с травмами головы и переломом глазницы. Он умер 7 декабря в больнице.

Инцидент попал на видеокамеру, по которой и распознали злоумышленника. Родные бывшего замминистра написали заявление в полицию. Нейжмак-Иорданский, в свою очередь, в беседе с журналистами опроверг причастность к нападению и заявил, что его никто не задерживал.

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Владимир Седов
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