Бывшего российского замминистра забили до смерти в Москве

Бывшего первого заместителя министра энергетики России Леонида Тропко до смерти забили у подъезда престижного дома в Москве. Об этом сообщает газета «Московский комсомолец».

Как стало известно изданию, подозреваемым оказался близкий друг актера Алексея Панина и певца Прохора Шаляпина 31-летний Глеб Нейжмак-Иорданский. В узких кругах подозреваемый известен под кличкой Люцифер. Он арендует квартиру этажом выше бывшего замминистра в этом же доме.

По предварительным данным, 18 ноября возле подъезда произошел конфликт между Тропко и Нейжмаком-Иорданским. Подозреваемый оставил вход в подъезд открытым, подставив камень к входной двери, чтобы та не закрывалась. 69-летний Тропко, который был старшим по подъезду, попытался объяснить, что так делать нельзя, потому что таким образом можно сломать электронику двери, на починку которой ранее все жители подъезда собирали деньги. В ответ на замечание Нейжмак-Иорданский пообещал расправиться с Тропко.

Вечером того же дня на выходе из подъезда на Тропко напали и избили. Бывшего замминистра госпитализировали с травмами головы и переломом глазницы. Он умер 7 декабря в больнице.

Инцидент попал на видеокамеру, по которой и распознали злоумышленника. Родные бывшего замминистра написали заявление в полицию. Нейжмак-Иорданский, в свою очередь, в беседе с журналистами опроверг причастность к нападению и заявил, что его никто не задерживал.