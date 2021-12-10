Назван самый популярный писатель у россиян

Сервис аудиокниг Strorytel назвал самого популярного писателя у россиян. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу компании.

В 2021 году самым востребованным автором в стране стал Борис Акунин. Его книги слушали чаще всего, а работа «Алмазная колесница» заняла 12-е место в списке самых популярных в России. На второй строчке среди писателей оказался Фрэнк Герберт, а на третьей — Дмитрий Глуховский. В пятерку также вошли Стивен Кинг и Фредрик Бакман.

«Традиционно самыми популярными жанрами в России остаются "фантастика и фэнтези" (первое место рейтинга), и "художественная литература" (второе место рейтинга). Надо отметить, что прослушивание аудиокниг жанра "фантастика и фэнтези" за 2021 год еще увеличилось на 25 процентов», — рассказали в компании. Там пояснили, что третье место заняли детективы.

Что касается списка наиболее популярных книг среди россиян, то его возглавила «Дюна». Следом за ней идут «Sapiens. Краткая история человечества» и «Тревожные люди». На четвертом и пятом местах находятся «Вторая жизнь Уве» и «Полночная библиотека».