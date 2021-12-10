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На Донбассе погиб военный после атаки беспилотника ВСУ

В результате атаки беспилотника ВСУ типа «Октокоптер» около Донецка погиб один военный

Фото: Alexander Ermochenko / Reuters

На Донбассе погиб один военнослужащий в результате сброшенного с беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает РИА Новости.

Также в результате происшествия один военный получил осколочные ранения.

Уточняется, что атака беспилотника типа «Октокоптер» произошла около остановки общественного транспорта в жилом районе поселка шахты «Трудовская» Донецка. Подрыв боеприпаса произошел во время его обезвреживания.

Ранее глава самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин рассказал, как именно Донбасс собирается защищаться от украинских беспилотников. «Работа ведется, наше ПВО проходит определенную модернизацию. Наш ВПК тоже в этом плане работает. То есть у нас остались производственные мощности, в том числе которые сейчас не имеют права не разрабатывать определенные элементы противостояния беспилотным летательным аппаратам, причем как самодельным, так и вплоть до "Байрактаров"», — сказал он.

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Ксения Назарова
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