На Донбассе рассказали о защите от украинских беспилотников

Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин рассказал, как именно Донбасс собирается защищаться от украинских беспилотников. Как передает РИА Новости, системы ПВО республики обновляются в соответствии с уровнем угрозы.

«Работа ведется, наше ПВО проходит определенную модернизацию. Наш ВПК тоже в этом плане работает. То есть у нас остались производственные мощности, в том числе которые сейчас не имеют права не разрабатывать определенные элементы противостояния беспилотным летательным аппаратам, причем как самодельным, так и вплоть до "Байрактаров"», — сказал Пушилин.

Ранее глава ДНР заявил, что украинские войска активно применяют турецкие беспилотники вдоль всей линии соприкосновения в Донбассе, что запрещено Минскими соглашениями. Он отметил, что они используются в боевых целях, но к жертвам и серьезному ущербу это пока не привело. По сведениям Пушилина, украинские военные впервые задействовали закупленные в Турции «Байрактары» в боевых действиях 26 октября в Донецкой области.