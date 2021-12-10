Россия раскритиковала Эстонию за безгражданство в День защиты прав человека

В День защиты прав человека, 10 декабря, посольство России в Эстонии раскритиковало ее за отказ решить проблему безгражданства. По мнению российского диппредставительства, это ущемляет огромное число местных жителей. Заявление опубликовано в Telegram.

«Сохранение института безгражданства является аномалией в XXI веке в условиях, когда суверенные государства сами устанавливают порядок приобретения гражданства», — убеждены российские дипломаты. Они напомнили, что наличие огромного числа неграждан Эстонии также критикуют международные организации по защите прав человека.

Институт безгражданства официально существует в Эстонии с момента провозглашения независимости в 1991 году. Такой статус получают лица, состоявшие в гражданстве СССР и не получившие никакого гражданства после его распада. На них распространяется запрет на госслужбу, языковая ассимиляция, поражение в гражданских правах и преследование за попытки высказывать и продвигать альтернативные точки зрения по политическим вопросам. Эстония сохранила статус неграждан для значительной части русскоязычного населения.