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Российский бизнесмен избил пнувшего ногой калитку подростка и попал на видео

В Ярославле бизнесмен избил подростка за то, что тот пнул ногой калитку во дворе дома

В Ярославле бизнесмен избил 14-летнего подростка за то, что тот пнул ногой примерзшую калитку во дворе одного из домов. Инцидент попал на видео, которое опубликовал портал 76.ru.

На кадрах видно, как ребенок какое-то время толкает и дергает калитку, но результата это не приносит. Чтобы выйти, мальчик начинает пинать ее ногой. Когда он оказывается за ограждением, к нему подбегает мужчина. С ходу он бьет подростка в живот и голову. По словам пострадавшего мальчика, нападавший — его сосед. Ребенок утверждает, что мужчина ему угрожал.

После инцидента подросток оказался в больнице с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением мозга и многочисленными ушибами. Отец пострадавшего россиянина отметил, что нападавший руководит фирмой, торгующей стройматериалами. По факту случившегося проводится проверка.

Ранее в Карелии бывший депутат Петросовета Алексей Зюзин избил соседей вместе со своим другом. На появившихся в сети кадрах видно, как на площадке около лифтов Зюзин начинает жестоко избивать лежачего оппонента. Друг российского экс-депутата в этот момент держит жену пострадавшего, которая пытается помешать драке. Затем Зюзин наносит еще несколько ударов руками и ногами по лежачему.

Анна Щербакова
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