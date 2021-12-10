Съемочная группа «Ржавчины» сделала заявление после убийства оператора Болдуином
Съемочная группа американского вестерна «Ржавчина» (Rust) приняла решение продолжить создание фильма после гибели оператора Галины Хатчинс во время работы над картиной, сообщил актер, режиссер Алек Болдуин в своем Instagram-аккаунте.
Съемочная группа сделала официальное заявление и написала письмо, которое обнародовал звезда Голливуда. В нем говорится, что актеры и трудившиеся над картиной сотрудники осуждают публикации, где съемки «Ржавчины» описывают как «безалаберные, опасные и эксплуататорские». «Они отвлекают от самого важного — от памяти о Галине Хатчинс и от необходимости модернизировать устаревшую технику безопасности и обращения с огнестрельным оружием в киноиндустрии», — указано в письме.
Участники съемочной группы заявили, что во время работы над «Ржавчиной» их график и заработная плата были справедливыми и соответствовали ожиданиям. Несогласные с позицией большинства участники команды покинули проект.
22 октября во время съемок одной из сцен вестерна Болдуин выстрелил из пистолета, который должен был быть заряжен холостыми патронами, но они оказались боевыми. В результате была убита оператор Галина Хатчинс, режиссер картины Джоэл Соуса получил ранения.