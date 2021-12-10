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Съемочная группа «Ржавчины» сделала заявление после убийства оператора Болдуином

Съемки «Ржавчины» решили продолжить после убийства оператора Хатчинс актером Болдуином
Начало событий в новости На съемках фильма с Алеком Болдуином погиб оператор и пострадал режисcер
Алек Болдуин

Алек Болдуин. Фото: Javier Rojas / Globallookpress.com

Съемочная группа американского вестерна «Ржавчина» (Rust) приняла решение продолжить создание фильма после гибели оператора Галины Хатчинс во время работы над картиной, сообщил актер, режиссер Алек Болдуин в своем Instagram-аккаунте.

Съемочная группа сделала официальное заявление и написала письмо, которое обнародовал звезда Голливуда. В нем говорится, что актеры и трудившиеся над картиной сотрудники осуждают публикации, где съемки «Ржавчины» описывают как «безалаберные, опасные и эксплуататорские». «Они отвлекают от самого важного — от памяти о Галине Хатчинс и от необходимости модернизировать устаревшую технику безопасности и обращения с огнестрельным оружием в киноиндустрии», — указано в письме.

Участники съемочной группы заявили, что во время работы над «Ржавчиной» их график и заработная плата были справедливыми и соответствовали ожиданиям. Несогласные с позицией большинства участники команды покинули проект.

22 октября во время съемок одной из сцен вестерна Болдуин выстрелил из пистолета, который должен был быть заряжен холостыми патронами, но они оказались боевыми. В результате была убита оператор Галина Хатчинс, режиссер картины Джоэл Соуса получил ранения.

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Алия Шарафутдинова
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