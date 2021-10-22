На съемках фильма с Алеком Болдуином погиб оператор и пострадал режисcер

На съемках фильма «Ржавчина» с участием Алека Болдуина в результате инцидента со стрельбой погибла оператор и пострадал режиссер. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на TMZ.

Пистолет, который использовался в качестве реквизита должен был быть заряжен холостыми патронами. Однако в момент выстрела пуля или осколки задели двух человек, находившихся рядом. Ими оказались режиссер картины и оператор. У режиссера картины оказалась повреждена ключица, оператор в критическом состоянии была доставлена санавиацией в больницу, где умерла от полученных ранений.

В ходе инцидента ни Болдуин, ни другие актеры не пострадали. Сейчас полиция выясняет, почему выстрелил пистолет и другие детали происшествия. Съемки временно приостановлены.

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