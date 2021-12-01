Полиция допустила использование боевых патронов на съемках с Болдуином

Полиция в США допустила, что на съемочной площадке вестерна «Ржавчина» с режиссером Алеком Болдуином, где в результате инцидента со стрельбой погибла оператор Галина Хатчинс, могли использоваться боевые патроны, сообщает ТАСС.

Офис шерифа Санта-Фе в штае Нью-Мексико сообщил, что при допросах членов съемочной группы они зафиксировали несколько подтверждений того, что на площадке применяли боевые патроны. Ответственная за реквизит Сара Захри сообщила, что уже после трагедии осматривала коробку с боеприпасами, которые должны были быть реквизитными.

По словам Захри, патроны-муляжи внешне идентичны боевым, однако они непригодны для стрельбы. Кроме того, их отличает типичное дребезжание при прикосновении. Патроны не издавали такого звука, заявила ответственная по реквизиту.

Телл Рид, отец ответственной за обращение с оружием Ханны Гутьерез-Рид, рассказал, что в августе-сентябре 2021 года он также работал на съемках. Он сообщил, что в один из дней в этот период на площадке проводили тренировку для актеров по стрельбе с использованием боевых патронов. По просьбе сотрудника PDQ Arm&Prop Сета Кенни Рид принес дополнительные боеприпасы от некоего друга, изготовленные кустарным способом.

При этом на допросе Кенни допустил, что на съемочной площадке могли находиться самодельные боевые патроны. Он рассказал, что получил коробку с такими боеприпасами от друга, но это было «пару лет назад». Теперь офис шерифа планирует организовать обыск в PDQ Arm&Prop, чтобы выяснить, какие патроны и с какими целями поставляли на съемочную площадку. До сих пор обвинения по этому инциденту никому не предъявлены.

Ранее сценарист фильма «Ржавчина» Мэми Митчелл подала в суд на Болдуина. По ее словам, сценарий картины не предусматривал стрельбы из пистолета главного персонажа при съемке эпизода.

22 октября во время съемок одной из сцен вестерна «Ржавчина» Алек Болдуин выстрелил из пистолета, который должен был быть заряжен холостыми патронами, но они оказались боевыми. В результате погибла оператор Галина Хатчинс, режиссер картины Джоэл Соуса получил ранения.