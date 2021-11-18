Сценарист фильма «Ржавчина» подала в суд на Болдуина из-за стрельбы

Сценарист фильма «Ржавчина» Мэми Митчелл подала в суд на голливудского актера Алека Болдуина и продюсеров картины, на съемках которой погибла оператор-постановщик Галина Хатчинс и был ранен постановщик ленты Джоэл Соуза. Об этом сообщает The New York Post.

Митчелл, которая вызвала сотрудников полиции после инцидента на киноплощадке 21 октября, подала иск в суд, в котором утверждает, что сценарий фильма не предусматривал стрельбы из пистолета главного персонажа при съемке эпизода. Она заявила, что Болдуин «преднамеренно», «без уважительной причины» выстрелил из оружия.

Согласно исковому заявлению, тогда должны были снять лицо артиста, кровавое пятно на его плече, а также его фигуру, «когда он тянулся к кобуре, чтобы достать» револьвер.

«В сценарии ничего не говорилось о том, что подзащитный Болдуин или кто-либо другой должен был выстрелить из оружия», — подчеркнула Митчелл. Сценаристка добавила, что таким образом был нарушен протокол безопасности на киноплощадке. Она также обвинила Болдуина в безрассудном поведении.

22 октября стало известно, что во время съемок одной из сцен вестерна «Ржавчина» Алек Болдуин выстрелил из пистолета, который должен был быть заряжен холостыми патронами, однако патроны оказались боевыми. В результате погибла оператор Галина Хатчинс и был ранен режиссер картины Джоэл Соуса.