Член съемочной группы фильма «Ржавчина» подал в суд на Болдуина

Светооператор фильма «Ржавчина», на съемках которого актер Алек Болдуин застрелил оператора Галину Хатчинс, подал в суд на создателей вестерна. Об этом сообщает издание The New York Times.

Член съемочной группы требует от ответчиков, в том числе самого Болдуина, выплатить компенсации и штрафы. Согласно иску, истец во время инцидента на съемочной площадке находился примерно в двух метрах от Болдуина и был поражен громким звуком выстрела, а также почувствовал на лице остатки пороха и других веществ. Отмечается, что светооператор был близким другом погибшей Галины Хатчинс.

Ранее Болдуин выступил за новые правила использования оружия на съемках фильмов и сериалов. Кинематографист заявил, что на площадке должен быть полицейский, который будет следить за безопасностью. Причем, по мнению артиста, неважно, используют ли сотрудники во время съемок бутафорское или настоящее оружие.

22 октября стало известно, что в ходе съемки одной из сцен вестерна «Ржавчина» Болдуин выстрелил из пистолета, который должен был быть заряжен холостыми патронами, однако патроны оказались боевыми. В результате погибла оператор Галина Хатчинс и пострадал режиссер ленты Джоэл Соуса.