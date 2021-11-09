Алек Болдуин заявил, что во время съемок с оружием на площадке должен быть полицейский

Актер Алек Болдуин выступил за новые правила использования оружия на съемках фильмов и сериалов. Пост на эту тему появился в его Twitter-аккаунте.

Кинематографист заявил, что на площадке должен быть полицейский, который будет следить за безопасностью. Причем, по мнению артиста, неважно, используют ли сотрудники во время съемок бутафорское или настоящее оружие.

Ранее в США потребовали запретить настоящее оружие на съемочных площадках. Эту инициативу поддержали 214 представителей голливудского кинематографа, которые считают, что все виды реального огнестрельного оружия в ходе производственного процесса должны быть под запретом. Авторы открытого письма подчеркнули, что больше не намереваются подвергать смертельной опасности себя и других членов команды, когда вместо настоящего вооружения можно использовать бутафорию или визуальные эффекты.

22 октября стало известно, что в ходе съемки одной из сцен вестерна «Ржавчина» Алек Болдуин выстрелил из пистолета, который должен был быть заряжен холостыми патронами, однако патроны оказались боевыми. В результате погибла оператор Галина Хатчинс и пострадал режиссер ленты Джоэл Соуса.