В США потребовали запретить настоящее оружие на съемочных площадках

Более 200 сотрудников киноиндустрии США призвали прекратить использование настоящего оружия на съемках после гибели оператора Галины Хатчинс. Об этом сообщает Deadline.

В коллективное обращение вписались 214 представителей Голливуда, которые потребовали запретить все виды реального огнестрельного оружия на съемочных площадках. Авторы открытого письма подчеркнули, что больше не намереваются подвергать смертельной опасности себя и других членов команды, когда вместо реального вооружения можно использовать бутафорию или визуальные эффекты.

Коллеги покойной кинематографистки заявили, что смерть Хатчинс не должна стать напрасной, поэтому они призвали к действиям со стороны властей и руководителей профсоюзов, чтобы как можно быстрее внести необходимые изменения в производственный процесс.

«Мы клянемся, что больше не будем сознательно работать над проектами, где на съемках используется настоящее, работающее огнестрельное оружие. <...> Мы не будем сидеть сложа руки и ждать, пока индустрия изменится. Мы обязаны изменить ее сами», — говорится в открытом письме.

22 октября стало известно, что во время съемок вестерна «Ржавчина» американский актер Алек Болдуин выстрелил из пистолета, который должен был быть заряжен холостыми патронами. В результате погибла оператор Галина Хатчинс, также был ранен режиссер картины Джоэл Соуса. В настоящее время полиция продолжает выяснять все детали произошедшего.