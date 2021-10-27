Работавший с Болдуином ассистент признал нарушения с оружием на площадке

Ассистент Дэвид Холлс, работавший с Алеком Болдуином на съемках фильма «Ржавчина», признал нарушения с оружием на съемочной площадке, где была убита оператор Галина Хатчинс. Об этом говорится в показаниях Холлса, передает РИА Новости со ссылкой на офис шерифа.

«Я проверяю ствол на предмет помех. В большинстве случаев "живого" огня нет. Она (помощник по оружию Ханна Гутьеррес-Рид — прим. «Ленты.ру») открывает затвор, крутит барабан, и я говорю: бутафорский пистолет на площадке», — пояснил он.

По его словам, во время репетиции он видел, что в пистолете было три пули. Однако он не помнил, чтобы барабан прокручивали. После инцидента пистолет открыли, и в нем было как минимум четыре холостых патрона с дыркой в боку каждого, заверил Холлс. При этом в одном патроне такой дырки не было.

Ранее 27 октября на съемочной площадке нашли новые боевые патроны. Шериф округа Санта-Фе Адан Мендоса заявил, что полиция также обнаружила пулю, которой была убита оператор Галина Хатчинс. В этот же день продюсеры фильма начали собственное расследование смерти Хатчинс.

22 октября стало известно, что во время съемки одной из сцен вестерна «Ржавчина» американский актер Алек Болдуин выстрелил из пистолета, который должен был быть заряжен холостыми патронами. В результате погибла оператор Галина Хатчинс, и был ранен режиссер Джоэл Соуса.