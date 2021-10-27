Стало известно об уголовном обвинении после выстрела Болдуина

В США могут выдвинуть уголовные обвинения против актера Алека Болдуина и съемочной группы фильма «Ржавчина» после инцидента с выстрелом на съемках, из-за которого погибла оператор картины. Об этом стало известно газете The New York Times, которая приводит слова прокурора округа Санта-Фе, штат Нью-Мексико, Мэри Кармак-Альтвайс.

«Каких-либо заключений пока нет. Сейчас мы рассматриваем все сценарии, в том числе с выдвижением обвинений в уголовном правонарушении», — заявила окружной прокурор.

По словам Кармак-Альтвайс, в ходе следственных мероприятий на съемочной площадке было обнаружено большое количество как холостых, так и боевых пуль. Во время обыска были также найдены три револьвера. Сейчас следователи выясняют, из какого именно оружия и с применением какого типа патронов был осуществлен смертельный выстрел. Подтверждено, что при съемках использовалось настоящее, а не бутафорское оружие.

22 октября стало известно, что во время съемки одной из сцен вестерна «Ржавчина» американский актер Алек Болдуин выстрелил из пистолета, который должен был быть заряжен холостыми патронами. В результате погибла оператор Галина Хатчинс и был ранен режиссер Джоэл Соуса.